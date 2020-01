Il tecnico Domenico Toscano ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il recupero della 20ª giornata del campionato di serie C girone C tra la Reggina e la Virtus Francavilla, prevista per domani 22 gennaio 2020 alle ore 20:45 presso lo stadio Oreste Granillo.

Reggina-V.Francavilla, i convocati amaranto: c’è Salandria, out in cinque