Reggina, occhio ai gialli: in quattro rischiano di saltare il Bari

Verso Reggina-Virtus Francavilla, quattro calciatori salteranno la super-sfida di domenica coi biancorossi in caso in caso di ammonizione.

Due partite casalinghe in quattro giorni per la capolista Reggina, che sul campo del Bisceglie è riuscita grazie ad un finale da urlo a cancellare immediatamente il pesante ko di Castellammare. Domenica 26 gennaio, in riva allo Stretto si presenterà il Bari, per una sfida che potrebbe davvero pesare sull’economia del campionato.

Prima di pensare alla partitissima contro i biancorossi tuttavia, c’è un altro ostacolo da superare, ovvero la Virtus Francavilla di Bruno Trocini, tecnico che in serie C ha sempre fatto risultato contro gli amaranto. Guai a snobbare l’avversario di mercoledì, pensando che la strada per l’incontro successivo sia già spianata.

Allo tesso tempo, in casa Reggina bisognerà prestare un occhio particolare alla situazione disciplinare. Ben quattro calciatori infatti, sono in diffida: si tratta di capitan De Rose, Sounas, De Francesco e Reginaldo, i quali verranno automaticamente squalificati per un turno alla prossima ammonizione. Da valutare se mister Toscano domani sera terrà conto della suddetta situazione, ma in caso contrario attenzione ai gialli, uno di troppo potrebbe costare caro.