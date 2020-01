Reggina, le ultime dall’infermeria: tre assenti sicuri contro la Virtus Francavilla

Sono tre i calciatori infortunati in casa amaranto, mentre bussa alle porte la doppia sfida casalinga contro Virtus Francavilla e Bari, che si disputerà nel giro di soli tre giorni.

Alle assenze forzate dei lungodegenti Paolo Marchi ed Abdou Doumbia, si è aggiunta quella di Desiderio Garufo: il laterale destro, che domenica scorsa era appena rientrato dal precedente infortunio, è stato costretto al cambio dopo soli 20 minuti nella trasferta di Bisceglie, e non ha ancora recuperato (da valutare i tempi di recupero). La conferma dell’indisponibilità di Garufo, è stata data da mister Toscano durante la conferenza stampa odierna.

A quelle dei tre infortunati, si dovrebbe aggiungere la mancata convocazione di Ciccio Salandria (terza di seguito), che di fatto continua ad essere sul mercato. Da valutare invece Mastour, anch’esso in odore di trasferimento e non convocato per la trasferta di Bisceglie.