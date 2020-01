Reggina-Bari, sarà uno spettacolo da A: settore ospiti verso il sold out, coreografia in Curva Sud

Se le due squadre fino a mercoledì sera dovranno pensare solo ed esclusivamente ai rispettivi match contro Virtus Francavilla e Sicula Leonzio, le due tifoserie sono già pronte ad onorare al meglio la storia di Reggina-Bari.

La prevendita per il big match in programma al Granillo domenica 26 gennaio è partita oggi, ed in attesa dei primi dati relativi alla sponda reggina, c’è già il numero riguardante quella barese. Sono oltre 900 i biglietti già acquistati dai sostenitori biancorossi, il che lascia tranquillamente ipotizzare che il settore ospiti, omologato per poco più di 1.100 posti, registrerà il sold out al massimo entro domani.

Nel pomeriggio che sancirà l’ennesima festa tra due tifoserie gemellate da oltre 30 anni, anche gli Ultras amaranto sono pronti ad offrire uno spettacolo da brividi. La Curva Sud infatti, ha già allestito una splendida coreografia che accoglierà l’ingresso in campo delle due squadre: sul contenuto vige il massimo riserbo, ma nei prossimi giorni è atteso il comunicato dei supporters amaranto, i quali daranno le indicazioni affinché lo spettacolo organizzato sia esposto nel migliore dei modi.

Un abbraccio tra popoli, una partita che può dire tantissimo nella corsa alla serie B. Reggina-Bari è già cominciata.