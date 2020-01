Reggina-Bari, aperta la prevendita: tutte le info relative ai tagliandi della gara

La Reggina comunica che dalle ore 15.00 di martedì 21 gennaio è attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo“ di Reggio Calabria relativo la gara di campionato tra la compagine amaranto e il Bari prevista per domenica 26 gennaio alle ore 15.

Aperta la prevendita relativa all’acquisto dei tagliandi per la super sfida di domenica tra Reggina e Bari. Ad annunciarlo è stata la stessa società amaranto attraverso il seguente comunicato, all’interno del quale troverete tutte le info relative ai tagliandi d’accesso allo stadio ”Oreste Granillo” per la gara di domenica.

Sei giorni a disposizione per poter acquistare i biglietti per Reggina-Bari: info, prezzi ed orari dei punti vendita