Deferimento Gallico Catona, l’avvocato Lo Presti: “La nostra estraneità al calcioscommesse è oggettiva”

Massima serenità, per un club che con ha nulla a che fare con vicende legate al calcioscommesse né con qualsivoglia violazione della lealtà sportiva. Questa la posizione del Gallico Catona, a poche ore dal deferimento posto in essere dalla Procura Federale della Figc (clicca qui).

Contattato da ReggioNelPallone, l’avvocato Salvatore Antonio Lo Presti fa il punto della situazione. “E’ normale provare un senso di amarezza e dispiacere-dichiara-, quando vedi il nome della tua società inserito in una vicenda legata al calcioscommesse, riguardo la quale la società stessa non ha nulla a che fare né a che vedere. A prevalere tuttavia, è la serenità di chi sa di essere completamente estraneo ai fatti contestatigli. Una estraneità assoluta, oggettiva, di chi fa calcio solo per passione ed amore verso il territorio che rappresenta, andando incontro ad enormi sacrifici. So di cosa parlo, in quando oltre ad esercitare la professione di avvocato, sono un dirigente del Gallico Catona”.

Lo Presti, che difenderà i rossazzurri in sede di dibattimento, entra nello specifico. “Ci troviamo di fronte ad un deferimento per responsabilità oggettiva-prosegue l’avvocato-, per fatti contestati ad un calciatore, il quale all’epoca era tesserato con il Gallico Catona. A titolo di valutazione personale, potrei anche dire che a livello dilettantistico certi ambiti della responsabilità oggettiva andrebbero rivisti, in quanto tra il club ed i tesserati non vi è un contratto di lavoro. Ma non è questo il nocciolo della questione. Il concetto fondamentale, da mettere in risalto, è che i suddetti fatti contestati al nostro ex calciatore non riguardano le scommesse né sono riconducibili in alcun modo alla società. Mi sembra persino superfluo inoltre, dover ricordare come sulle partite del Gallico Catona non sia possibile giocare alcuna scommessa, in quanto l’Eccellenza non è quotata dai bookmakers”.

Cosa rischia in concreto il Gallico Catona? “Credo proprio che al massimo possiamo parlare di una penalizzazione in classifica, ma non ci vogliamo neanche pensare ad una simile eventualità: vista la nostra posizione, sarebbe assurdo prendere anche un solo punto di penalità. Da uomo di legge, oltre che da rappresentante di una società che con questa vicenda non c’entra assolutamente nulla, ripongo massima fiducia negli organi di giustizia sportiva che andranno a pronunciarsi sulla vicenda”.