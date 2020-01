Bisceglie-Reggina, l’MVP dei nostri lettori: trionfa Denis…

Matti Nielsen, Giuseppe Loiacono e German Denis. Questi i tre calciatori, che abbiamo inserito tra i potenziali migliori in campo per quanto riguarda Bisceglie-Reggina, attraverso il sondaggio lanciato dalla nostra pagina ufficiale.

Così come per ReggioNelPallone, anche per i nostri lettori non c’è alcun dubbio: la palma del migliore tocca all’attaccante argentino.

El Tanque ha letteralmente spopolato, con 210 preferenze su 274 voti in totale. Per Loiacono invece 40 preferenze, mentre le “reaction” per Nielsen, al debutto in amaranto, sono state 24.

Appuntamento a giovedì 23 gennaio, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Reggina-Virtus Francavilla.