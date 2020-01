Bari, Maita: ”Qui per vincere il campionato. Con la Reggina una partita speciale, a Reggio…”

Il nuovo acquisto dei biancorossi, nonché ex amaranto, è stato presentato oggi in conferenza stampa

Dopo quattro stagioni e mezzo con la maglia del Catanzaro, il centrocampista Mattia Maita ha deciso di svoltare, accettando la corte del Bari e trasferendosi in Puglia in questa sessione di calciomercato. Arrivato tra i biancorossi da soli tre giorni, il classe ’94 ha già esordito domenica contro il Rieti, riuscendo a trovare sin da subito sia il gol che la vittoria. “Come esordio è stato il migliore in assoluto – ha detto Maita nella conferenza stampa di presentazione di quest’oggi – sono felicissimo. Stare a Bari è bellissimo, spero di dare una mano alla squadra a vincere il campionato”.

Una carriera targata Serie C per il 25enne messinese, il quale ha sempre militato in terza serie (eccetto l’esordio in B con la maglia della Reggina del 29 maggio 2011 a Reggio Emilia contro il Sassuolo). “Se non sono andato in B significa che ci andrò quest’anno col Bari, darò tutto me stesso” continua Maita, il quale lancia un chiaro messaggio alla sua ex squadra, la Reggina, che ricorda ancora ben volentieri. “Reggio è stata la piazza che mi ha cresciuto, per me è una seconda casa. Sarà una partita speciale, prima però c’è la Sicula Leonzio. Per adesso pensiamo alla gara di domani, da mercoledì notte penseremo alla Reggina”.

Cresciuto nelle giovanili amaranto, Maita ha esordito in serie B con la compagine dello Stretto nella stagione 2010/2011. Dopo una serie di prestiti tra C1 e C2 il classe ’94 è tornato in amaranto nell’estate del 2014, in seguito alla retrocessione dalla B. Un’annata complicatissima per la Reggina, in difficoltà economica e costretta ad annaspare nei bassifondi a dispetto di un organico importante: l’avventura di Maita a Reggio si conclude di fatto a novembre, con sole 8 presenze, dopo un “burrascoso” post partita ad Ischia. Domenica il centrocampista siciliano tornerà a Reggio Calabria e lo farà ancora una volta da avversario (sarà il settimo incrocio con gli amaranto).