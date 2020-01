Bari, gli Ultras: “Non tolleriamo pagliacciate, a Reggio per onorare 32 anni di gemellaggio”

Comunicato della Curva Nord barese in vista di Reggina-Bari: "Invitiamo tutti coloro che verranno, a comportarsi in modo civile, dignitoso e rispettoso"...

Bari e Reggio, un legame tra popoli lungo oltre 30 anni. Non saranno certo le “chiacchiere da social” o gli obiettivi di classifica delle due squadre a mettere minimamente in discussione un rapporto così forte e sincero, così come hanno ribadito gli Ultras della Curva Nord barese, autori nella gara d’andata di una coreografia da pelle d’oca, realizzata proprio per onorare il gemellaggio.

Di seguito, il comunicato dei sostenitori biancorossi.

Domenica giocheremo a #ReggioCalabria. In campo sarà, come giusto che sia (e guai se così non fosse), una battaglia. Sugli spalti, nell’arco dei novanta minuti, faremo il possibile per sostenere i biancorossi e spingerli alla vittoria.

Ma prima e dopo la partita, avremo il piacere di rinnovare un #gemellaggio sentito che compie 32 anni di vita.

Pertanto, invitiamo tutti coloro che verranno, a comportarsi in modo #civile, #dignitoso e #rispettoso nei confronti dei luoghi e delle persone che domenica ci ospiteranno con il calore e l’affetto di sempre, al di là del risultato e della posta in palio. Non saranno tollerate pagliacciate.

Per coloro che volessero venire rispettando e condividendo il nostro punto di vista, metteremo a disposizione – assieme a tutti i gruppi della Curva Nord – dei pullman. Gli interessati, possono recarsi presso le sedi del proprio gruppo di riferimento per le adesioni.

Prima peró, pensiamo a vincere domani sera (h 20,45) contro la Sicula Leonzio; tre punti fondamentali che dovranno essere frutto di sangue e sudore in campo e #attaccamento e #partecipazione sugli #spalti.