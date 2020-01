Reggina-V.Francavilla, la probabile formazione amaranto: rebus tra centrocampo ed attacco

Verso Reggina-Virtus Francavilla, il probabile undici di Mimmo Toscano: difesa verso la conferma in blocco, poi sei calciatori per tre posti...

Dovrebbero essere tre i ballottaggi in casa Reggina, per quanto riguarda la formazione che domani sera scenderà in campo all’Oreste Granillo contro la Virtus Francavilla.

Anche questa volta, conferme in blocco nel pacchetto arretrato, laddove la mancata convocazione di Bertoncini spiana la strada ad una nuova presenza da titolare per Blondett, che agirà nel trio davanti a Guarna unitamente a Loiacono e Rossi. Così come a Bisceglie, i rebus da risolvere sono concentrati fra centrocampo ed attacco. In mezzo, nonostante sia in diffida capitan Ciccio De Rose dovrebbe essere confermato, mentre Nielsen torna in rampa di lancio per prendere il posto di Bianchi dall’inizio. Sull’out di destra Rolando, su quello di sinistra nuovo sprint fra Bresciani e Liotti.

Il trequartista potrebbe cambiare nuovamente, con Bellomo pronto a riprendersi una maglia da titolare. Nonostante il periodo di appannamento, per l’attacco non sembra in discussione la presenza di Corazza, mentre si rinnova puntuale come un orologio svizzero il testa a testa tra Denis e Reginaldo.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Nielsen, De Rose, Liotti; Bellomo; Corazza, Denis.

Ballottaggi: Nielsen 60% Bianchi 40%, Liotti 55% Bresciani 45%, Denis 60%Reginaldo 40%.

Indisponibili: Marchi, Garufo, Doumbia. Squalificati: nessuno.