Reggina, Nielsen: “Abbiamo lo spirito di una grande…”

Entrato nell’ultima mezz’ora di Bisceglie-Reggina, Matti Lund Nielsen ha debuttato in maglia amaranto, dando un buon contributo alla capolista, capace di passare dalla sconfitta alla vittoria tra l’88’ ed il 97′.

Il centrocampista danese, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, è tornato sul successo del Ventura. “Contava vincere- si legge- sopratutto per il morale. Il gruppo ha avuto un grande merito. Questa squadra non molla mai.Una vittoria fondamentale e lo spirito di una grande. Mi sono trovato subito a mio agio con i nuovi compagni, i quali mi hanno accolto bene. Questa squadra ha sin qui fatto un grandissimo torneo, è un piacere essere alla Reggina. Darò il mio contributo per vincere il campionato”.

Vittoria importantissima quella di domenica scorsa, ma il cammino rimane lunghissimo.”E’ una vittoria che dà morale, dopo la precedente sconfitta. Tuttavia sono solo tre punti, valgono come gli altri. Siamo obbligati a lavorare e sudare”.