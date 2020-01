La storia di Reggina-Virtus Francavilla: bilancio in perfetta parità

La storia di Reggina-Virtus Francavilla ha conosciuto fino ad oggi soltanto tre precedenti.

Il 23 aprile del 2017, gli amaranto hanno incontrato i pugliesi in occasione della terzultima giornata (nella foto, la Curva Sud reggina così come si presentava quel giorno). Tre punti importantissimi in ottica salvezza, quelli conquistati dai ragazzi di Zeman, in vantaggio di due reti dopo soli 12 minuti grazie alla premiata ditta Bianchimano-Leonetti. Il match, controllato dalla compagine dello Stretto per lunghi tratti, si è riacceso negli ultimi 10 minuti. Abate all’80’ ha riportato in gara i suoi, sfruttando l’uscita errata di Sala, ma due minuti più tardi Bangu ha fatto esplodere nuovamente il Granillo, involandosi tutto solo verso la porta avversaria e mettendo in rete con un preciso tocco. Il secondo gol di Abate, arrivato a tempo scaduto sugli sviluppi di un corner, servirà agli ospiti (già sicuri della partecipazione ai playoff) solo per ridurre nuovamente le distanze. Reggina-Virtus Francavilla 3-2, Coralli e compagni conquisteranno la permanenza in C la settimana seguente, sul campo dell’Andria.

Sbadigli e fischi assordanti, l’11 febbraio 2018, alla quinta giornata di ritorno, in una delle sfide più brutte mai viste in riva allo Stretto. Dopo lo scialbo 0-0 con il Racing Fondi, la Reggina di Maurizi conclude il doppio turno casalingo con un altro risultato ad occhiali, facendo addirittura peggio della partita precedente. Nel deserto del Granillo, portieri inoperosi per 90 minuti più recupero, con le due squadre incapaci di creare nemmeno una palla gol degna di questo nome.

Chiude il cerchio la gara della scorsa stagione, datata 22 ottobre 2018. Senza stadio e con il club in evidente difficoltà, l’undici di Cevoli è costretto ad un tour de force che lo porta a giocare sul neutro di Vibo la terza partita in sette giorni. Reduce dalla vittoria col Siracusa e dal pareggio di Potenza, la compagine di Cevoli “stecca” vistosamente, venendo punita ad inizio ripresa da Folorunsho, che batte Confente per lo 0-1 finale.