Reggina, la carezza social al proprio bomber: “Simo non aver paura di sbagliare un calcio di rigore”

Dopo una caterva di gol segnati in tutte le maniere, Simone Corazza sta conoscendo un periodo di digiuno. Il bomber della Reggina, ancora capocannoniere del girone C seppur in condominio con Antenucci, non trova la via della rete da quattro partite, ed al Ventura di Bisceglie, sul punteggio di 1-0, ha fallito un calcio di rigore mandando la sfera a stamparsi sulla traversa.

La stagione del “Joker amaranto” rimane comunque strepitosa, come sentenziano le quindici reti messe a segno tra campionato e Coppa Italia. Nella giornata di oggi il club, tramite la propria pagina ufficiale facebok, ha voluto fare una “carezza” al bomber, traendo spunto da uno dei tanti capolavori di De Gregori, ovvero “La leva calcistica del ’68”. Per l’occasione, il “Nino” di De Gregori si è trasformato in “Simo”, e la dedica (clicca sulla foto in fondo all’articolo per leggere), è stata seguita da centinaia di commenti di incoraggiamento verso l’attaccante.

Il gol presto tornerà, nel frattempo “Joker Corazza” può godersi l’affetto e la riconoscenza della sua gente.