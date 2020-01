Ultime News

Il girone B di serie C continua ad essere guidato dal Vicenza, che vince anche il big match col Carpi. Alle spalle dei biancorossi tiene botta la Reggiana, che vince sul campo dell’Imolese dell’ex amaranto Atzori....

Sono sei i calciatori squalificati nel girone meridionale di serie C, in vista del recupero della 20esima giornata che si giocherà mercoledì. La Virtus Francavilla, prossimo avversario della Reggina, dovrà fare a meno di...

La settima vittoria di fila, contro un ottimo San Gaetano, vale a Marino e compagni la copertina di RNP per quanto riguarda la Prima Categoria. Anche contro il San Gaetano Catanoso, confermatosi signora squadra e reduce da sette...

Reggina

Reduce dal pari esterno sul campo della Casertana, per la Virtus Francavilla si avvicina l’impegno del “Granillo” contro la Reggina, valevole per il recupero della 20^ giornata di campionato del girone C di...