Serie C, il girone A: il Monza resta a +10, punti pesanti per Carrarese ed Albinoleffe

Un gol dell’ex Milan Paletta ha permesso al Monza di evitare il ko nel derby col Como. I brianzoli mantengono un vantaggio più che rassicurante sulla seconda, dato che il Pontedera non è riuscito a vincere sul campo del fanalino di coda Olbia. In zona playoff, scatto della Carrarese, che superando il Siena nel derby Toscano ha raggiunto il terzo posto. Benissimo anche l’Albinoleffe dell’ex amaranto Simone Giacchetta, quarto in classifica dopo il 2-0 alla Pro Vercelli. A proposito di ex amaranto, colpo a sorpresa del Lecco di Procopio e Strambelli, che stende il Novara ed abbandona la zona playout.

SERIE C GIRONE A, 22^ GIORNATA

Albinoleffe-Pro Vercelli 2-0

Carrarese-Siena 3-1

Gozzano-Pistoiese 1-1

Juventus Under 23-Arezzo 1-0

Lecco-Novara 3-2

Olbia-Pontedera 1-1

Pergolettese-Pro Patria 0-3

Pianese-Giana 1-2

Renate-Alessandria 1-0

CLASSIFICA

50 Monza

40 Pontedera

36 Renate

35 Carrarese

32 Albinoleffe

32 Novara

32 Siena

29 Alessandria

27 Pro Patria

27 Como

27 Arezzo

27 Juventus Under 23

25 Pistoiese

24 Pro Vercelli

23 Lecco

20 Pianese

19 Gozzano

19 Pergolettese

14 Olbia

14 Giana