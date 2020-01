Ultime News

Un gol dell’ex Milan Paletta ha permesso al Monza di evitare il ko nel derby col Como. I brianzoli mantengono un vantaggio più che rassicurante sulla seconda, dato che il Pontedera non è riuscito a vincere sul campo del...

Prosegue senza soste la risalita dell’Under 15 di Domenico Zito, che rispetto all’inizio di stagione ha letteralmente cambiato marcia. Contro il Catanzaro è arrivata la sesta vittoria in altrettante gare, con Romeo...

Giovanili Amaranto

Secondo risultato utile per la Reggina Under 17 targata Assumma. Nella gara contro i pari età del Catanzaro, i baby amaranto vanno sotto per effetto della rete di Romeo, ma poco dopo pervengono al pari con Russo. Di seguito, il...