Prima Categoria D, la “reggina” della 15^ giornata: Borgo, lo champagne è in frigo…

Un altro big match portato a casa, il vantaggio della capolista sulla seconda aumenta ancora e suona quasi come una sentenza...

La settima vittoria di fila, contro un ottimo San Gaetano, vale a Marino e compagni la copertina di RNP per quanto riguarda la Prima Categoria.

Anche contro il San Gaetano Catanoso, confermatosi signora squadra e reduce da sette risultati utili consecutivi, il Borgo Grecanico Melitese ha portato a casa una vittoria che vale doppio. Il cammino della capolista sembra non conoscere ostacoli, i tre punti in rimonta costruiti dalla premiata ditta Martino-Marino suonano quasi come una sentenza: le vittorie consecutive sono salite a sette, il vantaggio sulla seconda è raddoppiato nel giro di due settimane, passando da 6 a 12 punti. Ormai questo campionato può perderlo solo il Borgo…

VOTO DI RNP: 7.5