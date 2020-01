Bisceglie-Reggina, cosa ha funzionato: qualitÃ  ed anima, le armi di una capolista che non molla mai

Proprio quando tutto sembrava difficile. Proprio quando si sentivano suonare in lontananza i campanelli d’allarme di quella che sembrava stesse diventando la seconda sconfitta consecutiva, sul campo di un avversario che non vinceva da quattro mesi ed in casa non aveva mai brindato ai tre punti. La Reggina si è dimostrata squadra vera, dalla personalità enorme e dalla grande anima. Una sveglia decisiva, nel momento decisivo: a suonarla, oltre che un Loiacono versione manna dal cielo ed un Denis sempre più spauracchio delle difese avversarie, anche i cambi di Toscano.

Il mister ed il suo staff confermano una lettura in corso d’opera di livello enorme, o se preferite da categoria superiore. Le scelte iniziali si possono anche sbagliare, palle di vetro non ne esistono e le valutazioni fatte in base a ciò che si vede al Sant’Agata non sempre trovano conferma sul campo. Ma il valore assoluto di un tecnico, lo vedi quando riesce a cambiare pelle ai suoi durante la gara, soprattutto quando le cose non stanno girando. Ed in questo, agevolato anche dalla qualità dell’organico, Mimmo Toscano in serie C ha pochi rivali: lo dimostrano i cambi (di assetto, oltre che di uomini) contro il Bisceglie, ma anche quelli fatti in precedenza contro Catanzaro e Sicula Leonzio.

Se una squadra che per un’ora gioca male, chiude con cinque-sei palle gol all’attivo, vuol dire che ha sostanza, perché di fortunato nella vittoria del Ventura non c’è proprio niente, se non il palo colpito da Ebagua, che fa comunque il pari con la traversa colpita da Corazza su rigore. La capolista sarà anche meno sfavillante rispetto al girone d’andata, ma non parlatemi di calo fisico, perché una squadra in calo fisico non chiude in crescendo e non ha la forza di andarsi a prendere vittorie che ormai sembrano svanite (era già successo contro Viterbese e Sicula Leonzio).

D’accordo, l’inzuccata di Loiacono ed il rigore di Denis (a proposito, non capiamo come si faccia a mettere minimamente in dubbio un rigore così solare), ma da buoni venti minuti si stava giocando ad una porta sola, con il Bisceglie che non usciva più dalla propria metà campo ed i guanti di Guarna spariti da qualsiasi inquadratura.

f.i.