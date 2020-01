Serie C girone C, il Giudice Sportivo: V.Francavilla a Reggio senza un calciatore

Sono sei i calciatori squalificati nel girone meridionale di serie C, in vista del recupero della 20esima giornata che si giocherà mercoledì. La Virtus Francavilla, prossimo avversario della Reggina, dovrà fare a meno di Albertini, fermato per una giornata. Nessuna squalifica invece, nelle fila della compagine dello Stretto.

Di seguito, tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo.

SQUALIFICHE CALCIATORI

3 turni: Diallo (Bisceglie). 2 turni: Bubas (Vibonese). Piccinni (Monopoli), Bruno (Rende), Albertini (Virtus Francavilla), Bianchi (Viterbese).

SQUALIFICHE ALLENATORI

1 turno: Bruno (collaboratore tecnico Casertana).

SQUALIFICHE DIRIGENTI

De Carne (Monopoli) fino al 31 gennaio.