Bisceglie-Reggina, cosa non ha funzionato: un black out che poteva costare caro…

I campionati si vincono con le unghie e con i denti, con la capacità di saper vincere partite “sporche e difficili” anche all’ultimo respiro. Proprio come ha fatto la Reggina sul campo del Bisceglie. Non era realisticamente pensabile che gli amaranto potessero annichilire chiunque gli si presentasse sulla propria strada, così come fatto per un lungo periodo. Le vittorie come quella ottenuta ieri pomeriggio non vanno assolutamente accolte con la puzza sotto al naso, perché valgono doppio. Più delle goleade contro Picerno e Rende, più dei domini assoluti sui campi di Potenza e Teramo.

Chiarito ciò, la (non) prestazione offerta dalla squadra nella prima ora di gioco va sicuramente analizzata. Fino al 60′ e dintorni infatti, al Ventura si è probabilmente vista la peggiore Reggina della stagione. Difficoltà evidente nell’innescare le punte, passaggi sbagliati a ripetizione, prevedibilità nelle giocate ed anche poca reattività nel chiudere l’unico rifornimento offensivo dei pugliesi, ovvero Ebagua. Le indecenti condizioni del terreno di gioco (con tutto il rispetto per gli avversari, se la Lega Pro vuole continuare a fregiarsi del titolo di “professionista” di fronte ad un campo ridotto a quel modo l’arbitro non dovrebbe autorizzare neanche il calcio d’inizio), di certo hanno acuito la partenza in salita. Ma non possono essere considerate come unica causa. Così come a Castellammare, anche a Bisceglie c’è stata la sensazione, o se preferite il timore, che prima ancora di vincerla l’avversario, la partita la stesse perdendo la Reggina.

Probabilmente qualche elemento attraversa una fisiologica fase di debito d’ossigeno, ma sarebbe un errore clamoroso gettare croci addosso ai singoli, se è vero come è vero che la differenza la fanno reparti e collettivo (l’unico calciatore che vinceva da solo le partite ha smesso da un pezzo, e si chiamava Diego Armando Maradona…). Siamo certi che, oltre ad elogiare giustamente i suoi ragazzi, Mimmo Toscano avrà analizzato insieme a loro i perché di quel blackout: e conoscendo i protagonisti dell’analisi in questione, c’è solo da rimanere tranquilli e fiduciosi…

