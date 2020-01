Prima Categoria A, B e C: le prime della classe si confermano

Lotta al vertice nel segno della continuità, per quanto concerne gli altri gironi della Prima Categoria calabrese.

Nel girone A, il Villaggio Europa sbanca il campo del Riviera dei Cedri col punteggio di 0-2, mantenendo l’imbattibilità stagionale e gli 8 punti di vantaggio sulla New Academy, che l’ha spuntata nei confronti del Bisignano. Nel girone B invece, comanda sempre lo Scandale, anch’esso imbattuto: 2-0 sul Santa Severina ed ancora +5 sul Caraffa, vittorioso a sua volta in casa del San Mauro. Nel girone C infine, a confermare la vetta è il Parghelia, grazie al 3-0 casalingo ai danni del Capo Vaticano; in seconda posizione il Campora, che travolge il Lamezia Terme e rimane a -3.

PRIMA CATEGORIA GIRONE A, 15^ GIORNATA

Città di Aprigliano-Mirto Crosia 5-0

Cerzeto K 91-Stelle Azzurre 1-2

D.B. Rossoblu-Real Montalto 2-0

Geppino-Neti-Fuscaldo 2-0

New Academy-Bisignano 2-1

Rivier dei Cedri-Villaggio Europa 0-2

Sillanum Mangone-Brutium 0-1

Riposava: Luzzese

CLASSIFICA

41 Villaggio Europa

33 New Academy

32 Sillanum Mangone

28 Brutium

24 Luzzese

21 Real Montalto

21 D.B. Rossoblù

19 Riviera dei Credi

19 Città di Aprigliano

18 Stelle Azzurre

16 Mirto Crosia

12 Bisignano

11 Geppino Neti

10 Fuscaldo

6 Cerzeto K 91

PRIMA CATEGORIA GIRONE B, 15^ GIORNATA

Atletico Sellia Marina-Cervia 4-1

Cirò Marina-Borgia 1-2

Nuova Valle-Atletico Maida 1-3

Fondo Gesù-Chiaravalle 2-3

San Mauro Marchesato-Caraffa 1-2

Scandale-Severina 2-0

Girifalco-Rocca di Neto 4-4

Riposava: Magisano

CLASSIFICA

37 Scandale

32 Caraffa

27 Rocca di Neto

27 Atletico Maida

25 Borgia

22 San Mauro Marchesato

22 Cirò Marina

21 R.Fondo Gesù

19 Atletico Sellia Marina

17 Chiaravalle

16 Santa Severina

14 Nuova Valle

13 Cervia

13 Magisano

11 Girifalco

PRIMA CATEGORIA GIRONE C, 15^ GIORNATA

Bivongi Pazzano-San Calogero 4-1

C.Lamezia Terme-Campora 1-6

N.Calimera-Caulonia 3-3

Parghelia-Capo Vaticano 3-0

R.Mileto-Badolato 1-1

Real Pizzo-Filadelfia Cup 4-1

Vigor 1919-Guardavalle 3-0

Riposava: Nicotera

CLASSIFICA

35 Parghelia

32 Campora

30 San Calogero

29 Vigor 1919

28 Real Pizzo

24 Bivongi Pazzano

23 Capo Vaticano

23 Nicotera

21 Caulonia

19 N.Calimera

12 Filadelfia Cup

10 C.Lamezia Terme

8 Guardavalle

7 Badolato

2 Real Mileto