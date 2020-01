Bisceglie-Reggina, le pagelle dei quotidiani: Loiacono-Denis, attenti a quei due…

E’ German Denis, secondo la Gazzetta del Sud, il migliore in campo nelle fila della Reggina che ha sbancato Bisceglie. L’attaccante argentino riceve 7 in pagella dal collega Roberto Baldini, che lo premia in quanto “Trasforma il rigore della vittoria”. Alle spalle del Tanque, Loiacono e Liotti sono gli unici a superare il 6: “La sua incornata a pochi minuti dal 90′ innesca il ribaltone della capolista” si legge in merito al difensore, mentre l’esterno sinistro, secondo l’inviato della Gazzetta, si è reso protagonista di un “Incoraggiante debutto nell’undici titolare”.

Sufficienza per mister Toscano: “Nel primo tempo i suoi sembrano confusi. Nella ripresa corregge il tiro, specie in prima linea, attraverso le sostituzioni che offrono le risposte adeguate”. Lungo l’elenco dei 5.5, assegnati a Guarna, Blondett, Garufo, Bianchi, Reginaldo, Sarao e Corazza.

Il Quotidiano del Sud, nelle pagelle a firma Rino Tebala, incorona la coppia Loiacono-Denis (7 ad entrambi). “Solito opportunista sulla fascia” si legge per quanto riguarda il difensore, mentre l’attaccante sudamericano conquista le luci della ribalta per “il calcio di rigore decisivo sul classico filo di lana”. Nessuna insufficienza per la capolista, anche Corazza, insieme ad altri sette compagni va oltre il 6 nonostante il rigore fallito.

Anche per la Gazzetta dello Sport, Denis merita il ruolo di mvp di Bisceglie-Reggina. Nelle pagelle del collega Pino Di Bitetto, l’ex Atalanta è l’unico amaranto a ricevere il 7, mentre vengono ritenute insufficienti le prove di Guarna, Bianchi, Reginaldo, De Rose, Liotti, Sounas, Sarao e Corazza.

Sul Corriere dello Sport, troviamo la coppia Loiacono-Denis: per entrambi i marcatori della capolista, il voto è 6.5. Parecchie le insufficienze, a giudizio del collega Mino Dell’Orco: nell’elenco Guarna, Blondett, Garufo, Bianchi, Reginaldo, De Rose, Sarao e Corazza.

BISCEGLIE-REGGINA,, LE PAGELLE DELLA GAZZETTA DEL SUD

Guarna 5.5, Loiacono 6.5, Blondett 5.5 Rossi 6, Garufo 5.5 (Rolando 6), Bianchi 5.5 (Reginaldo 5.5), De Rose 5.5 (Nielsen 6), Liotti 6.5 (Bellomo 6), Sounas 6, Sarao 5.5 (Denis 7), Corazza 5.5. All. Toscano 6.

BISCEGLIE-REGGINA, LE PAGELLE DEL QUOTIDIANO DEL SUD

Guarna 6.5, Loiacono 7, Blondett 6.5 Rossi 6.5, Garufo 6 (Rolando 6), Bianchi 6 (Reginaldo 6.5), De Rose 6 (Nielsen 6.5), Liotti 6.5 (Bellomo 6.5), Sounas 6, Sarao 6 (Denis 7), Corazza 6.5.

BISCEGLIE-REGGINA, LE PAGELLE DELLA GAZZETTA DELLO SPORT

Guarna 5.5, Loiacono 6.5, Blondett 6 Rossi 6, Garufo 6 (Rolando 6), Bianchi 5.5 (Reginaldo 5.5), De Rose 5.5 (Nielsen 6), Liotti 5.5 (Bellomo sv), Sounas 5.5, Sarao 5 (Denis 7), Corazza 5. All. Toscano 6.

BISCEGLIE-REGGINA, LE PAGELLE DEL CORRIERE DELLO SPORT

Guarna 5.5, Loiacono 6.5, Blondett 5.5 Rossi 6, Garufo 5.5 (Rolando 6), Bianchi 5.5 (Reginaldo 5.5), De Rose 5.5 (Nielsen 6), Liotti 6 (Bellomo 6), Sounas 6, Sarao 5.5 (Denis 6.5), Corazza 5.5. All. Toscano 6.