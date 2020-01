Prima Categoria D, la classifica marcatori: Modafferi ha fatto 13, Marino e Catalano non mollano

Quattro attaccanti divisi solamente da un gol, per una lotta serratissima. Tredicesimo gol per Salvatore Modafferi del San Gaetano Catanoso, che adesso si trova al primo posto insieme ad Antonio Carbone della Deliese. Alle loro spalle, stazionano sia Ciccio Marino del Borgo che Giovanni Catalano del San Roberto Fiumara, anch’essi in rete nel week end da poco trascorso.

PRIMA CATEGORIA GIRONE D, LA CLASSIFICA MARCATORI

13 Carbone (Deliese),Modafferi (San Gaetano Catanoso).

12 Marino (Borgo Grecanico), Catalano (San Roberto Fiumara).

8 Petronio (Bovese).

7 Nicolazzo (Fortitudo Reggio).

6 G.Praticò (Pro Pellaro), Germano (Rosarno).

5 Martino (Borgo Grecanico), Obinna (Borgo Grecanico),Giordano (Fortitudo Reggio), Falcomatà (Lazzaro), Crucitta (Saint Michel), Marra (San Gaetano Catanoso).

4 Trimboli (Bianco), Nucera (Borgo Grecanico), Marengo (Bovese), Chirubino (Cinquefrondese), Corrao (Deliese), Licastro (Deliese), Suraci (Lazzaro), Assumma (Pro Pellaro), Ciccone (Pro Pellaro), Genoese (Saint Michel), La Cava (San Gaetano Catanoso).

3 Morabito (Bianco), Ventimiglia (Bianco), Pagano (Cinquefrondese), Romano (Cinquefrondese), Bartolomeo (Fortitudo Reggio), Nocera (Fortitudo Reggio), Latella (Lazzaro), Autolitano (Palizzi), Ricciardi (Pro Pellaro), Fiorino (Saint Michel), Kebè (Scillese).

2 Mangiola (Borgo Grecanico), Dame (Bovese), Orlando (Bovese), Tripodi (Borgo Grecanico), Paviglianiti (Bovese), Attisano (Cinquefrondese), La Scala (Cinquefrondese), Ficara (Deliese), Pizzimenti (Fortitudo Reggio), Castiglione (Lazzaro), Del Popolo (Lazzaro), Ripepi (Lazzaro), Bruzzese (Palizzi), Dieni (Palizzi), Iriti (Palizzi), Modaffari (Palizzi), Diakitè (Pro Pellaro), Ficara (Pro Pellaro), Porchi (Pro Pellaro), B.Praticò (Pro Pellaro), Messina (Rosarno), Abdelbaki (Saint Michel), Cedro (San Gaetano Catanoso), Iaria (San Roberto Fiumara), Mathiot (San Roberto Fiumara), Porpiglia (San Roberto Fiumara), Mongiardo (Saint Michel), Tuzzato (San Roberto Fiumara), Perina (Scillese).

1 Bruzzese (Bianco), Ivanenko (Bianco), Oppedisano (Bianco), Pelle (Bianco), Perre (Bianco), Romeo (Bianco), Perla (Borgo Grecanico), Zaccone (Borgo Grecanico), Cuppari (Bovese), Guglielmini (Bovese), Alessi (Cinquefrondese), Gaetano (CInquefrondese), Moumen (Cinquefrondese), Muratore (Cinquefrondese), Riotto (Cinquefrondese), De Stefano (Deliese), Gaetano (Deliese), Minniti (Deliese), Pititto (Deliese), Curatola (Fortitudo Reggio), Foti (Fortitudo Reggio), Giordano (Fortitudo Reggio), Lacaria (Fortitudo Reggio), Vadalà (Palizzi), Attinà (Pro Pellaro), Ripepi (Pro Pellaro), Amato (Rosarno), Catalano (Rosarno), Galati (Rosarno), Gentile (Rosarno), Zappia (Rosarno), Fiorino (Saint Michel), Gullì (Saint Michel), Mercurio (Saint Michel), Caridi (San Gaetano Catanoso), Milasi (San Gaetano Catanoso), Romeo (San Gaetano Catanoso), Scappatura (San Gaetano Catanoso), Zaffino (San Gaetano Catanoso), Baesso (San Roberto Fiumara), Bonarrigo (San Roberto Fiumara), Fulco (San Roberto Fiumara), Palamara (San Roberto Fiumara), Kleond (Scillese), Leuzzi (Scillese), Mollo (Scillese), Zambelletti (Scillese).