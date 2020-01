Reggina, Toscano: ”Questa squadra ha un cuore grandissimo”

La Reggina ribalta il Bisceglie in extremis e vince 2-1 al ”Ventura”.

Di seguito, le parole del tecnico amaranto Mimmo Toscano nel post-gara:

”Non parlo degli episodi, da quel che ho visto i rigori sembrano netti. Non abbiamo iniziato bene, temevamo che i fantasmi di Cava potessero ripresentarsi ma questo non è successo perchè questa squadra ha un cuore grandissimo e con le proprie qualità ha ribaltato il match. Abbiamo portato a casa la vittoria sfruttando gli episodi (che a Cava non siamo riusciti a sfruttare) e restando sul pezzo”.

”Chi è entrato ha sempre determinato e questa è una nostra caratteristica. Abbiamo cercato di mettere gli uomini giusti in campo visto il tipo di gara e viste determinate situazioni’. Alla fine del primo tempo ho detto ai ragazzi di stare tranquilli, perchè prima o poi il gol sarebbe arrivato”.

”Da qui alla fine tutte le partite avranno un peso specifico diverso. Le gare di questa settimana non saranno decisive ma incideranno sul campionato, noi facciamo il nostro percorso e pensiamo a noi stessi, cercando di mantenere il passo che ci ha portati ad essere imbattuti fino a due giornate fa”.

Sulla settimana entrante – ”La prima partita decisiva è mercoledì, pensare subito a quella con il Bari sarebbe l’errore più grosso che potessimo fare”.

Su Garufo – ”Ha avuto un risentimento muscolare al polpaccio che speriamo non sia nulla di grave”.