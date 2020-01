Locri, il migliore di RNP: Zampaglione, incisivo e decisivo

ECCELLENZA – 18^ giornata (3^ giornata)

Bocale ADMO-Locri 1-2

Il migliore in campo di RNP per il Locri: Domenico Zampaglione – Gli anni passano, le maglie che indossa cambiano, eppure Zampaglione continua ad essere decisivo a suon di gol e giocate da campione. Buon per lui, buon per chi gli ha dato fiducia, ovvero un Locri che ha segnato finora 31 reti, 15 delle quali firmate proprio dall’ex bomber, tra le altre, di Reggina e Valle Grecanica. E in molte delle altre marcature amaranto c’è comunque il suo prezioso zampino, come in occasione del vantaggio siglato da Dodaro, liberato a tu per tu con Parisi da un geniale colpo di tacco. Per completare la sua prova tutta estro e carattere, resa comunque molto complicata dall’attenta ed asfissiante marcatura del giovane Wojcik, Zampaglione si procura il rigore con un pizzico di mestiere e lo trasforma con precisione. Un bomber intramontabile che punta al titolo di capocannoniere.