LIVE! Bisceglie-Reggina su RNP

Cari lettori di Reggionelpallone.it un saluto da parte di Antonio Calafiore e benvenuti al live match della sfida tra Bisceglie e Reggina, valevole per la 21^ giornata di campionato del girone C di Serie C e con fischio d’inizio alle ore 15.

* Per aggiornare il LIVE di BISCEGLIE-REGGINA*

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

PRE-PARTITA

Ripartire, a testa alta, più forti (e consapevoli) di prima. La Reggina di mister Toscano è pronta alla sfida con il Bisceglie, squadra contro la quale vorrà tornare al successo (regalando ai propri tifosi la prima vittoria del 2020) e cancellare la disfatta della scorsa settimana contro la Cavese in quel di Castellammare di Stabia. Una battuta d’arresto pesante per gli amaranto (sia per le modalità con le quali è avvenuta che per le aspettative) ma che, tuttavia, non rappresenta un dramma e non cancella i 19 risultati utili consecutivi in campionato (nonchè il numero di vittorie consecutive, fermatosi ad 11). Il vantaggio sulle inseguitrici è passato da +10 a +9.

Al cospetto della capolista ci sarà un Bisceglie in difficoltà, sotto tutti i punti di vista. La squadra non sembra attraversare un buon periodo circa l’aspetto dei risultati che, insieme alle prestazioni deludenti, hanno accentuato il malcontento della piazza. Quattordici punti in 20 gare per la squadra pugliese, che non vince dal 22 settembre e che, in casa, è ancora a secco di vittorie.

Mister Toscano recupera dall’infortunio l’esterno Garufo ed il centrocampista De Francesco, mentre torna a disposizione anche il portiere Geria. Salteranno la trasferta pugliese, invece, Marchi (infortunato), Bertoncini (squalificato), Salandria, Mastour e Doumbia (per scelta tecnica).

Per Mancini, invece, nella lista degli indisponibili figura soltanto l’ex Giuseppe Ungaro, alle prese con il recupero post-infortunio.

Sono sei i precedenti tra Bisceglie e Reggina per quanto riguarda le sfide sul terreno di gioco dei pugliesi per un bilancio di 3 vittorie amaranto, 2 pareggi ed una sola vittoria dei nerazzurri. L’incrocio tra pugliesi e calabresi, rigorosamente targato serie C, si è riproposto due stagioni fa a distanza di ben cinquantacinque anni dall’ultima volta ed ha visto trionfare la Reggina dell’allora tecnico Maurizi. La vittoria dei padroni di casa, invece, manca dall’aprile del 1962.

All’interno della sfida di oggi, saranno tre gli ex di turno, tutti attualmente nerazzurri con un passato in amaranto. Si tratta di Urban Zibert (la cui esperienza alla Reggina si divide in due tranche: la prima dal gennaio al giugno 2015 e la seconda relativa alla scorsa stagione), Leonardo Mastrippolito (giovane classe 2000 che ha militato nelle giovanili amaranto e vestito anche la casacca della prima squadra totalizzando 10 presenze nella scorsa stagione) e Gennaro Armeno (la cui esperienza in riva allo Stretto risale alla stagione 2017/18 quando, arrivato nel mercato di gennaio, totalizzò 17 presenze da lì fino alla fine della stagione). Il quarto è Giuseppe Ungaro, il quale, però, salterà il match per infortunio (di lui la gente di Reggio ha un ottimo ricordo, indipendentemente dal gol-vittoria in extremis con il Rieti al super gol ai play-off con il Monopoli).

La gara odierna del ”Ventura” sarà diretta dal signor Gualtieri di Asti, coadiuvato dagli assistenti D’Elia e Niedda. Tre i precedenti tra il fischietto piemontese e la Reggina, di cui due risalenti ai tempi dell’ASD Reggio Calabria (ASD Reggio Calabria-Siracusa 2-2 e Marsala ASD Reggio Calabria 0-0) ed uno risalente alla scorsa stagione, tra l’altro proprio contro il Bisceglie anche se al ”Granillo” (1-0). Cinque, invece, i precedenti con il Bisceglie (tre pareggi, una vittoria ed una sconfitta).