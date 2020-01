Le pagelle amaranto: Denis cambia il volto della capolista

Bisceglie-Reggina 1-2, le pagelle di RNP: l'attaccante argentino è nuovamente decisivo in corso d'opera, ok anche Loiacono e Nielsen.

GUARNA 6-Mai costretto alla parata vera e propria. Il palo lo salva all’inizio, sul bolide di Ebagua resta il dubbio che si potesse fare qualcosina in più…

LOIACONO 7-Il lavoro difensivo da fare è da minimo indispensabile. Trova per due volte l’inserimento da palla inattiva, sulla seconda salva la Reggina e fa partire la rimonta.

BLONDETT 6-Ebagua è un cliente scomodissimo, lui fa di tutto per limitarlo anche se spesso e volentieri viene anticipato. Mezzo voto in più per l’assist che regala il pari a Loiacono.

ROSSI 6-Complice il terreno impresentabile, sbaglia una quantità industriale di appoggi. Molto meglio nel finale, soprattutto sugli anticipi.

GARUFO sv-Il campo di patate dei pugliesi non aiuta, il rientro dall’infortunio dura pochissimo. 22′ ROLANDO 6-A volte pasticcia un pò, ma il suo apporto sulle corsie è costante.

BIANCHI 5.5-Al di là delle condizioni oscene del campo, i dirimpettai pugliesi sembrano avere più energia e ritmo. 46′ REGINALDO 6-All’inizio ti accorgi del suo ingresso solo quando si scontra con Rolando e quando si divora l’invito di Denis. Nell’arrembaggio finale tuttavia, la tecnica del brasiliano si vede eccome.

DE ROSE 6-Qualche lancio di troppo “nella terra di nessuno”, ma soprattutto in interdizione è quello che soffre meno l’inizio-shock della Reggina. 59′ NIELSEN 6.5-Debutto ok. Riesce a guadagnare spazi preziosi in entrambe le fasi di gioco, mostrando subito le proprie qualità da calciatore di categoria superiore.

LIOTTI 5.5-Giocare in condizioni del genere non è mai facile soprattutto per un esterno, ma sono davvero troppe le volte in cui sbaglia tempi e misure. 80′ BELLOMO s.v.

SOUNAS 6-Con la sua velocità prova a dare le prime scosse ad una Reggina che inizialmente non c’è. Molte imprecisioni, tantissima generosità.

SARAO 5.5-Si muove molto, ma non riesce mai ad accendersi né a creare pericoli alla porta avversaria. 59′ DENIS 7.5-Devastante. Il suo ingresso è un elettroshock per gli amaranto, lo capisci quando serve un assist geniale per Reginaldo. Il sacrosanto premio è il rigore perfetto nell’ultimo tiro delle partita che fa impazzire i 300 sostenitori al seguito.

CORAZZA 5-Il “Joker” della capolista le tenta tutte ma vive un altro pomeriggio dalle polveri sbagliate, vedi il calcio di rigore che si stampa sulla traversa.

TOSCANO 7-Sicuramente analizzerà la prima ora di gioco, nella quale le cose non sono andate per niente bene. Allo stesso tempo, si può godere l’ennesima reazione dei suoi ragazzi. Si conferma maestro nel leggere la partita in corso d’opera.