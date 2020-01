Bocale, F. Cogliandro: “Arbitraggio non all’altezza, sconfitta immeritata”

ECCELLENZA – 18^ giornata (3^ di ritorno)

Bocale ADMO-Locri 1-2

Filippo Cogliandro (presidente onorario Bocale ADMO): “Avevamo preparato la partita per giocarla e non per combattere contro l’ennesimo arbitraggio scandaloso. Le immagini sono chiare, se non è un complotto ci si avvicina molto; è impensabile mandare un ragazzo che si è dimostrato timoroso prima ancora di mettere piede in campo, ad arbitrare una partita così importante. Siamo molto amareggiati per com’è andata la partita, fermo restando che i rapporti con il Locri sono ottimi, il presidente Mollica e gli altri dirigenti sono e restano dei cari amici. Un rimprovero ai miei ci vuole comunque, oltre che per l’occasione non sfruttata all’ultimo per pareggiare: troppo nervosismo e ammonizioni inutili, rendiamo la vita facile ad un arbitraggio non all’altezza. Queste situazioni ci hanno portato a rincorrere il risultato fino alla fine, mi sento di dire che non meritavamo di perdere; il rigore concesso al Locri è abbastanza ridicolo. Ci saranno tante assenze a Paola e sono molto rammaricato; prenderemo provvedimenti perché non è possibile che si ripetano sempre queste situazioni, ragazzi ammoniti ed espulsi per proteste, non subiamo un’espulsione per gioco falloso dagli anni Ottanta. Stiamo diventando ridicoli sotto questo aspetto e di certo la responsabilità è nostra.”