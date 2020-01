Bisceglie, il presidente Canonico sul rigore: “Nessun tocco con il braccio, è una vergogna”

La Reggina vince al 98′ grazie al rigore realizzato da German Denis che, nel post-gara, fa discutere il presidente del Bisceglie Nicola Canonico, che ai microfoni di Antenna Sud, nel corso di ‘Tribuna Centrale’, contesta la decisione del direttore si gara.

“È una vergogna ciò che è successo quest’oggi alla mia squadra – dice il patron del club nerazzurro – non so l’arbitro cosa abbia visto ma non c’è stato assolutamente un tocco di braccio e la foto può assolutamente dimostrarlo. Sono deluso e rammaricato perché oggi abbiamo dato tutto e meritavamo ben altro risultato. È stata una condotta arbitrale assolutamente discutibile sin dal primo minuto. Sul futuro? Onorerò gli impegni presi finché qualcuno non si farà avanti e non si interesserà alla società”