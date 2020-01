Bisceglie-Reggina, i flop: Diallo rovina tutto, Corazza sbatte sulla traversa

Tre gol, due rigori, un cartellino rosso. La Reggina passa a Bisceglie dopo aver rischiato la clamorosa debacle, nei flop della sfida il difensore dei padroni di casa e l’attaccante amaranto.

Layousse Diallo (Bisceglie)-I nerazzurri protestano a lungo per il secondo rigore dato alla Reggina, ma i replay sembrano “assolvere” il direttore di gara, che indica subito il dischetto. Un intervento di sicuro scomposto ed ingenuo che rovina la prestazione del senegalese, fino a quel momento tra i migliori in campo.

Simone Corazza (Reggina)-Così come era inimmaginabile pensare che la Reggina dominasse qualsiasi avversario per tutto il campionato, allo stesso modo era inimmaginabile che il bomber amaranto riuscisse a trovare la rete in ogni occasione. Anche oggi, come a Castellammare, la porta resta stregata, vedi il rigore che va a sbattere sulla traversa.

