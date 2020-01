Reggina, Toscano: “Testa alta ed umiltà, pronti a riprendere il nostro percorso”

I combattenti non si vedono solo nelle vittorie, ma anche e soprattutto nelle sconfitte. Mimmo Toscano assicura che il ko con la Cavese, primo in campionato dopo diciannove risultati utili consecutivi, non ha scalfito minimamente le certezze di una Reggina pronta a tornare quella ammirata da tutti per cinque mesi.

Di seguito, tutti i passaggi della conferenza stampa odierna del tecnico amaranto.

GRANDE MATURITA’-L’approccio alla settima è stato uguale, non avevo dubbi. I ragazzi sono tornati concentrati e determinati alla stessa maniera, così come hanno fatto dopo le vittorie. E’ normale che è stata fatta la stessa analisi, come ogni martedì, del perché sono state vinte undici partite consecutive e del perché non si era vinto a Cava. Anche in questa situazione, i ragazzi hanno dimostrato grande maturità e grande umiltà, per andare alla ricerca di cosa magari non abbiamo messo all’interno della gara, affinché gli episodi non siano andati dalla nostra parte.

STEP NECESSARI-Ripeto, sono convinto che gli episodi determinino le gare, e gli episodi te li porti dalla tua parte quando ognuno di noi mette all’interno di una gara il massimo del suo potenziale. Magari noi non ci abbiamo messo il centodieci per cento che abbiamo messo nelle altre gare, e magari la Cavese l’ha messo ed ha portato gli episodi dalla sua parte. Sono contento che i ragazzi siano tornati con la stessa voglia, a testa alta, credo che l’abbiano presa nel modo giusto ed analizzata nel modo giusto. Non ho mai visto una squadra che in un campionato abbia fatto 38 risultati utili consecutivi, questa squadra da luglio è cresciuta in un modo esponenziale e veloce, ed a volte devi fare un mezzo passo indietro per farne due in avanti. Ci sono degli step che devi fare per acquisire maturità e ritrovare le certezze, questo è uno step che la squadra deve superare.

ANALISI SERENA-Fondamentalmente io sono uno che non accetta bene le sconfitte, ma di fronte a questo gruppo, che ha dimostrato sempre grande applicazione e senso d’appartenenza, era giusto fare una analisi serena, ed al tempo stesso approfondita. La nostra è stata un’analisi a trecentosessanta gradi, per capire dove poter migliorare rispetto alla partita con la Cavese.

AGONISMO, CONCENTRAZIONE E QUALITA’-Rispetto all’andata, gli avversari sono diversi non solo dal punto di vista dell’organico e dei cambi, ma anche dal punto di vista mentale, perché gli obiettivi si avvicinano e le partite son sempre di meno. Ogni squadra che affronta la Reggina qualcosa di più la metterà sempre, dal punto di vista della concentrazione e dell’agonismo, e noi dobbiamo essere bravi a rispondere con queste stesse caratteristiche, e poi mettere dentro la partita le nostre qualità, che sono tante…

L’ASPETTO MENTALE-Non è scontato che vai a Bisceglie e che ci sia una reazione dopo la sconfitta di Cava. Dal punto di vista fisico secondo me non c’è stato un calo fisico con la Cavese, perché i dati dicono che abbiamo corso pure di più delle altre volte, anche se magari non abbiamo corso bene. Secondo me ha inciso l’aspetto mentale, rientrare da uno stop lungo non è stato facile: magari dovevamo essere più bravi a riattaccare una spina che abbiamo riattaccato in ritardo, ed infatti siamo arrivati tardi su qualche pallone e non abbiamo trasformato in gol alcune occasioni che in altre partite avevamo sfruttato. Questa settimana può servire alla Reggina, perché come ho detto sempre questa squadra può ancora crescere.

LA GESTIONE DEL GRUPPO-La gestione degli allenamenti dopo i nuovi acquisti? Devi essere bravo a rendere tutti partecipi alla stessa maniera, pur essendo un numero cospicuo in questo momento. La gestione sta tanto anche all’intelligenza di questo gruppo, che fino ad oggi ha dimostrato ampiamente. Dal punto di vista fisico i nuovi calciatori stanno bene, e stanno crescendo anche dal punto di vista dell’inserimento, grazie anche al gruppo che c’era prima.

IL BISCEGLIE-Ho avuto un paio di calciatori che oggi giocano nel Bisceglie, Diallo e Zibert: abbiamo analizzato le ultime loro gare, e si tratta di una squadra che è cresciuta. Hanno recuperato Ebagua, che veniva da un lungo stop, e domenica scorsa ha fatto una buona gara a parte il gol. La cosa che mi interessa, prima dell’avversario, è vedere la nostra voglia di riprendere subito la marcia che avevamo, a prescindere da quello che sarà il risultato. Mi interessa principalmente rivedere voglia, applicazione, fame ed intensità.

GARUFO C’E’-La crescita di una squadra vincente ed importante passa da queste partite, dove tutto appare scontato. Abbiamo già affrontato partite che sembravano facili, e poi ci hai dovuto mettere tanto per portarle a casa. Indisponibili? Non ci sono Doumbia e Marchi, mentre Garufo è tornato disponibile.