Bisceglie-Reggina, la probabile formazione nerazzurra: Armeno a sinistra, Zibert in mezzo al campo

Rialzare la testa dopo la sconfitta con il Catanzaro. È questo l’obiettivo del Bisceglie, che domani ospiterà la Reggina con l’intento di far bene e risollevare il morale della piazza.

Per la sfida alla capolista, il mister Gianfranco Mancini potrebbe riproporre un 3-4-3 simile a quello sceso in campo la settimana scorsa al “Ceravolo”, ma con una variazione.

Davanti ai pali difesi da Casadei, dovrebbero esserci Zigrossi, Hristov e l’ex Mastrippolito. Sulla fascia destra potrebbe agire Turi (al posto di Piccinni, trasferitosi in Svizzera al Chiasso), mentre a sinistra ci sarà l’altro ex Armeno; in mezzo al campo Refetraniaina e Zibert (anch’egli ex).

In avanti possibile tridente Gatto-Ebagua-Longo, lo stesso visto a Catanzaro.

LA PROBABILE FORMAZIONE NERAZZURRA

BISCEGLIE (3-4-3): Casadei; Mastrippolito, Hristov, Zigrossi; Armeno, Zibert, Refetraniaina, Turi; Gatto, Ebagua, Longo. All. Mancini

SQUALIFICATI: nessuno

INDISPONIBILI: Ungaro