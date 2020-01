BERRETTI – Reggina, il 2020 inzia con un sorriso: 3-1 alla Casertana

Bella e vincente. La compagine Berretti della Reggina non si ferma più e supera anche l’ostacolo Casertana, centrando il terzo successo consecutivo (dopo Rende e Vibonese).

Presso il centro sportivo Sant’Agata, nel primo pomeriggio odierno (ore 14:30), gli amaranto sono scesi in campo contro i campani della Casertana, usciti battuti dal confronto con i padroni di casa al termine di una gara combattuta ma che ha visto prevalere gli amaranto, decisamente più in palla rispetto agli avversari, soprattutto nella ripresa, più divertente e vivace rispetto alla prima frazione di gioco.

La gara si sblocca al 34′ ed è la Reggina a passare in vantaggio grazie al solito Provazza (giovane dell’U17 ma in pianta stabile nella Berretti), che sigla il suo quinto sigillo stagionale con questa compagine. Il gol nasce da un’ottima imbucata di Nemia (autore di una prestazione sopra le righe), il quale va via tra due avversari, mette il pallone in mezzo, velo di Domanico, controllo e tiro in porta di Provazza, rapido ed impeccabile a spedire il pallone in rete.

Passano soli tre minuti ed i rossoblu riacciuffano gli amaranto, pareggiando i conti al 37′. Calcio di punizione di Letizia e colpo di testa preciso di Hafiane, il quale batte Spina e chiude il primo tempo sul risultato di parità.

Nella ripresa, la reazione dei ragazzi di mister Saviano, forti dell’uomo in più (vista l’espulsione di Iaiunese tra le fila dei campani) e vogliosi di portare a casa i tre punti.

Così, al 66′, il risultato cambia nuovamente. Questa volta ci pensa il centrale di difesa Rechichi a gonfiare la rete, siglando un tap-in al volo da pochi passi in seguito ad un calcio di punizione battuto da Bezzon, con il pallone smanacciato dal portiere Esposito proprio in direzione del numero 6, lesto a spedirlo in rete.

Gli amaranto sembrano avere in mano il pallino del gioco ed al 93′ mettono il definitivo sigillo al match, siglando la terza rete di giornata. Questa volta, la marcatura è ad opera di Magnavita che, innescato da Provazza, si presenta davanti al portiere, lo salta ed insacca il pallone in rete, chiudendo definitivamente i giochi a ridosso del gong finale.

Terza vittoria consecutiva e quota 16 punti in classifica raggiunta per la Berretti amaranto che si avvicina alla zona play-off ed inizia al meglio il nuovo anno.

A.C.