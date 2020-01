Il derby è amaranto, la ReggioMediterranea piega un coraggioso Gallico Catona

La partecipazione al nono campionato di fila in Eccellenza e la promozione in serie D. Continuando a fornire prestazioni come quelle odierne, Gallico Catona e ReggioMediterranea avranno fino all’ultimo tutte le carte in regola per centrare i loro obiettivi stagionali. I tre punti sono andati agli amaranto, i quali hanno confermato di possedere un organico di primissimo livello, impreziosito da elementi sprecati per la categoria. Un applauso va fatto pure ai rossazzurri, rimasti in partita fino all’ultimo grazie ad una intensità e ad un carattere mai venuti meno, a dispetto della poca forza d’urto negli ultimi sedici metri.

PEPPE VIVE CON NOI-L’anticipo della 18esima giornata inizia nel segno del ricordo e della commozione. Prima del fischio d’inizio, il Lo Presti ricorda Giuseppe Passalia, storico dirigente del Comprensorio tragicamente scomparso una settimana fa. PEPPE VIVE CON NOI, recita lo striscione esposto a bordo campo poco prima del fischio d’inizio.

LA SBLOCCA SABA-Finite le prime fasi di studio, gli ospiti colpiscono al primo affondo. Micidiale il cambio di campo che al 15′ porta Lancia ad eseguire una sponda aerea per Saba, con quest’ultimo che continua a non far rimpiangere l’acciaccato Piemontese: il destro ad incrociare sull’angolo opposto è perfetto, Pratticò si distende al massimo ma può solo raccogliere il pallone in fondo al sacco, alla sua destra. Il Gallico Catona prova a reagire attraverso le raffinate geometrie di Gioia, ma in avanti Heiz è troppo solo e viene sistematicamente ingabbiato dalla cerniera centrale Foti-Cucinotti. Dal canto suo, la ReggioMediterranea sfodera un centrocampo di lusso, con Ancione che ad ogni pallone toccato ricorda a tutti perché sia stato uno dei protagonisti assoluti dell’Hinterreggio che sette anni fa conquistò una storica Lega Pro a dispetto di Messina e Cosenza. Al 34′ il tiro-cross di Sapone mette alla prova i riflessi di Pratticò, che risponde presente. Al 31′, prima chance per i locali. Herrada duetta con Bellè e si guadagna la possibilità di calciare dal limite, ma la conclusione non conosce potenza. Ultime emozioni, a ridosso del rientro negli spogliatoi. Pectu commette una colossale ingenuità, lasciandosi cadere platealmente nell’area avversaria: il contatto non c’è, l’arbitro non gradisce il volo ed estrae il secondo giallo per simulazione. In vantaggio di un uomo, gli ospiti vanno ad un passo dal raddoppio: la sventagliata di Ancione per Saba è puro genio calcistico, ma l’attaccante alza troppo la mira del pallonetto nel tentativo di eludere l’uscita del portiere.

LANCIA C’E’, MAGIA VIOLANTE-Giusto il tempo di risistemarsi in campo, che la capolista colpisce ancora. Pratticò respinge come può la botta dal limite di Sapone, ma sul rimpallo Lancia anticipa tutti e di testa deposita nella porta sguarnita. Subito dopo il bis, mossa a sorpresa di Misiti, grande ex della gara: fuori in un colpo solo sia Sapone che Criniti, fin lì tra i migliori, dentro Verduci e Postorino. Il Gallico Catona prova a reagire nuovamente, i ragazzi di Condello hanno il grande merito di non disunirsi ma sono costretti a concedere spazi enormi. A tenere in vita i rossazzurri è Pratticò, che tra il 67′ ed il 68′ sbarra la strada prima a Saba e poi a Lancia. Il derby si riapre improvvisamente al 69′, quando Herrada (cresciuto a dismisura nella ripresa) sfonda a sinistra e crossa per Violante: il giovane rossazzurro, dimenticato da Furci, si inventa un tiro al volo di quelli che si vedono sui campi professionistici, e per Marino non c’è niente da fare. La situazione torna ancor più in equilibrio al 75′, con Violante che alza troppo il braccio su un tiro dalla distanza degli avversari: il signor Cortese non ha dubbi nel sanzionare l’intervento col secondo giallo, anche la ReggioMediterranea resta in dieci.

Sulle ali dell’entusiasmo, il Gallico Catona tenta l’impresa. Herrada mette i brividi alla retroguardia ospite con altre due iniziative personali in bello stile, ma sui suoi inviti non c’è nessun compagno pronto all’appuntamento. Sul fronte opposto, la ReggioMediterranea spreca altre due palle gol in ripartenza: Saba al 78′ spreca la giocata di Postorino, mentre all’87’ è Lancia a difettare in precisione. Sui titoli di coda, i rossazzurri portando anche Pratticò nell’area avversaria per cercare di sfruttare i corner, ma la retroguardia amaranto non concede più nulla.

Per una scatenata ReggioMediterranea è la quarta vittoria consecutiva della gestione Misiti, e se domani il San Luca non dovesse vincere sul difficilissimo campo della Morrone, Sapone e compagnia si ritroverebbero da soli al primo posto. La classifica del Gallico Catona rimane invece precaria, ma quella vista oggi non è certo una squadra da retrocessione.

*Foto: Aldo Fiorenza