Gallico Catona-ReggioMediterranea 1-2, tabellino e voti

Ultime News

Sono 24 i convocati di Mimmo Toscano, per la trasferta di domani pomeriggio sul campo del Bisceglie. Rispetto alla scorsa settimana, escono dalla lista lo squalificato Bertoncini e Mastour, mentre rientrano Geria, De Francesco e...

Reggina

I combattenti non si vedono solo nelle vittorie, ma anche e soprattutto nelle sconfitte. Mimmo Toscano assicura che il ko con la Cavese, primo in campionato dopo diciannove risultati utili consecutivi, non ha scalfito minimamente...