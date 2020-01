Visti da vicino: il Bisceglie raccontato da Vito Troilo (BisceglieViva.it)

Reduce dal ko esterno in quel di Catanzaro, per il Bisceglie si avvicina l’impegno casalingo contro la Reggina, valevole per la 22^ giornata di campionato del girone C di Serie C. A pochi giorni dal match, in programma domenica alle 15:00, abbiamo contattato Vito Troilo, collega di BisceglieViva.it, il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

LA PRIMA PARTE DI CAMPIONATO – “Le premesse di inizio stagione erano senza dubbio differenti ma ci si è resi conto molto presto di quanto le sbandierate velleità di accesso ai playoff fossero poco rispondenti alla qualità dell’organico costruito in estate. Sono emersi problemi evidenti a prescindere dalle responsabilità degli allenatori che si sono susseguiti alla guida della squadra (Vanoli, Pochesci e ora Mancini)”.

SQUADRA, MERCATO E CLIMA IN CASA NERAZZURRA – “Il roster è numericamente ridotto e persino in questa sessione invernale di mercato si sono registrate diverse partenze (come quella di Letizia, che in pratica è rimasto a Bisceglie appena un mese), compensate da un solo arrivo. Le indiscrezioni riguardano esclusivamente calciatori in uscita. I giocatori con una comprovata esperienza nella categoria si contano sulle dita di una mano. La quasi certa cessione del difensore centrale Matteo Piccinni è l’ultima notizia di certo non positiva in questo senso. L’unico nuovo innesto è il centrocampista Riccardo Romani, che ha cominciato la stagione nel Fossano, in Serie D. Pochissimi i rumors riguardo a possibili nomi in entrata. Nella gara persa a Catanzaro il Bisceglie è stato schierato con un modulo 3-4-3, diverso rispetto al 3-5-2 utilizzato per diversi incontri. La definitiva rottura dei rapporti tra il proprietario Nicola Canonico e il gruppo dei dirigenti biscegliesi non ha influito positivamente sull’ambiente, che col passare delle settimane è parso sempre più sfiduciato, con conseguenze inevitabili sulle presenze agli incontri interni della squadra”.

GLI EX – “Zibert è uno dei pochissimi elementi di riconosciuta qualità della formazione stellata. Mastrippolito ha finora deluso e non poco le aspettative, mostrando spesso grosse difficoltà. Armeno è uno degli ultimi arrivati, non ha faticato a guadagnarsi un posto da titolare ma bisognerà valutarne l’impatto sulla squadra almeno a medio termine”.

PUNTI DI FORZA E PUNTI DEBOLI – “Il Bisceglie, negli ultimi incontri, ha mostrato una maggiore efficacia in zona gol, risalendo una china che si era fatta preoccupante a inizio dicembre sotto questo aspetto, dato che a un certo punto dell’annata era la seconda formazione meno prolifica dell’intera Serie C. In quasi tutte le circostanze, comunque, i nerazzurri sono rimasti in partita, con l’eccezione del match d’andata a Reggio Calabria e della sfida col Bari”.

SITUAZIONE INDISPONIBILI – “Non ci sono squalificati. Le poche e frammentarie notizie che trapelano (c’è un silenzio stampa da parecchie settimane e spesso il gruppo si allena fuori Bisceglie) non segnalano comunque indisponibilità per infortunio”.

Si ringrazia il collega Vito Troilo per la disponibilità.