Giovanili Reggina, il programma settimanale

Ultime News

Otto partite in tre giorni per le giovanili amaranto, che apriranno i battenti domani alle 14:30, quando al centro sportivo Sant’Agata la Berretti incontrerà la Casertana. Domenica 19 invece, spazio ad Under 15 ed Under 17...

Reggina

Reduce dal ko esterno in quel di Catanzaro, per il Bisceglie si avvicina l’impegno casalingo contro la Reggina, valevole per la 22^ giornata di campionato del girone C di Serie C. A pochi giorni dal match, in programma...