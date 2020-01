Bisceglie-Reggina, per la Curva Sud partenza in pullman

Pronti per spingere gli amaranto a riprendere il cammino verso la gloria. Attraverso la pagina facebook Diffidati Liberi Reggio Calabria, gli Ultras hanno informato la tifoseria che la trasferta di domenica 22 gennaio in quel di Bisceglie, verrà effettuata in pullman.

Di seguito, la nota.

BISCEGLIE – REGGINA

In occasione della 22°Giornata di campionato,

La Curva Sud organizza il pullman per la partita di domenica 19 Gennaio ore 15:00.

Prezzo trasferta € 35(escluso biglietto).

Per Info e prenotazioni qui o al 3466773595

Inoltre ricordiamo la riunione di questa sera alle ore 21.30 presso la nostra sede..Per parlare della partita appena trascorsa e per iniziare ad organizzare,prendere nominativi e adesioni in vista di domenica.

#AVANTICURVASUD

#QUESTAVITALADEDICOATE

#MAIDASOLA

#ASREGGINA1914