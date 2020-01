La storia di Bisceglie-Reggina: gli amaranto cercano il poker

Sono sei i precedenti tra la Reggina ed il Bisceglie, per quanto riguarda le sfide sul terreno di gioco dei pugliesi (una, ad onor di cronaca, si è giocata in campo neutro). L’incrocio tra nerazzurri ed amaranto, rigorosamente targato serie C, si è riproposto due stagioni or sono a distanza di ben cinquantacinque anni.

Il ritorno a Bisceglie, è coinciso con la seconda vittoria per la compagine dello Stretto, che imponendosi col punteggio di 1-2 (gol di Sciamanna e Pasqualoni) ha ottenuto tre punti importantissimi verso la salvezza, celebrata la settimana dopo al Granillo, contro l’Akragas.

La prima, risaliva al 1961: 0-2 sul neutro di Foggia, con le reti di Mastrotoraro e Navone. La terza invece, riguarda l’ultimo precedente: a decidere il match, una magia di Bellomo al minuto 96′, con il fantasista di Bari che ha coronato nel migliore dei modi l’esordio con la maglia della Reggina (nella foto, l’esultanza del gruppo sotto il settore ospiti).

Questo invece, il bilancio delle tre partite giocate tra il 62 ed il 63. Un successo dei padroni di casa (61/62) e due pareggi (62/63 e 63/64), dei quali uno a reti bianche ed uno propiziato da Alaimo.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

SERIE C 60/61, 11^ giornata di ritorno (23-10-1962)

Bisceglie-Reggina 0-2 (c.n. Foggia)

Reggina: Morselli, Oblach, Bodrato, Bumbaca, Gallusi, Buccione, La Valle, Navone, Dal Balcon, Mastrotoraro, Scarfò. Allenatore: Sentimenti.

Marcatori: Mastrototaro, Navone.

SERIE C 61/62, 11^ giornata di ritorno (15-4-1962)

Bisceglie-Reggina 1-0

Reggina: Gergolet, Bumbaca, Hellies, Campanini, Gallusi, Buccione, La Valle, Gatto, Ronzulli, Pistacchi, Mastrotoraro. Allenatore: Rigotti.

SERIE C 62/63, 11^ giornata di andata (2-12-1962)

Bisceglie-Reggina 0-0

Reggina: Vigliarolo, Campanini, Brancaleone, Gatto, Gallusi, Saporetti, Mastrototaro, Campi, De Girolamo, Parise, Valsecchi. Allenatore: Di Gennaro.

SERIE C 63/64, 14^ giornata di andata (22-12-1963)

Bisceglie-Reggina 1-1

Reggina: Persico, Bonari, Gatto, Gallusi, Errichiello, Smeriglio, Alaimo, Portelli, Ferrigno, Valsecchi, Costariol. Allenatore: Zavatti.

Marcatore: Alaimo.

SERIE C 2017/2018, 16^ giornata di ritorno (15-4-2018)

Bisceglie-Reggina 1-2

Reggina: Cucchietti, Laezza, Ferrani, Pasqualoni, Hadziosmanovic, Giuffrida (Provenzano), La Camera, Marino, Armeno (Gatti), Sciamanna (Tulissi), Sparacello. Allenatore: Maurizi

Marcatori: 19′ pt Sciamanna (R), 21′ pt Risolo (B), 42′ pt Pasqualoni (R).

SERIE C 2018/2019, 2^ giornata di ritorno (20-1-2019)

Bisceglie-Reggina 0-1

Reggina: Confente, Kirwan, Conson, Redolfi, Solini, Zibert, De Falco (Salandria), Tulissi (Tassi), Strambelli (Ungaro), Sandomenico (Doumbia), Viola (Bellomo). Allenatore: Cevoli.

Marcatore: 96′ Bellomo.