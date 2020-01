Il Locri stoppa le critiche: “Riporteremo questa squadra dove merita, ma basta disfattismo”

Il Locri non molla, e nonostante una posizione di classifica non certo esaltante ribadisce la volontà di voler riportare in alto la gloriosa maglia amaranto. Contestualmente, la società sorta questa estate ha voluto porre in essere alcune importanti precisazioni, relative alle difficoltà incontrate soprattutto all’inizio del proprio percorso.

Di seguito, il comunicato che l’Ac Locri 1909 ha affidato alla propria pagina facebook.

In merito al periodo difficile, che sta attraversando l’AC Locri, sotto il profilo dei risultati la società vuole precisare, ancora una volta, le difficoltà incontrate non solo nell’allestimento, ma anche in merito alla situazione finanziaria EREDITATA.

Nel giro di pochi giorni, nell’estate scorsa, quando ormai si dava per scontato che la squadra non sarebbe stata iscritta, con forza e tanto coraggio, è stata allestita una squadra di primo livello nonostante il tempo risicato. Ad oggi, tutti gli impegni assunti con giocatori, fornitori e staff sono stati ottemperati come il blasone ed il peso della maglia amaranto impongono. Il gioco del calcio, purtroppo, non è una scienza esatta e non sono le difficoltà a spaventarci. Noi continueremo sulla strada intrapresa da luglio che ha come nostro unico obiettivo quello di riportare il Locri dove merita e lo faremo, con o senza, l’ aiuto di coloro i quali alle parole, non fanno corrispondere i fatti.

Pertanto, a nostro avviso ogni altra illazione o pensiero contrario è semplicemente figlio di CRITICA GRATUITA e DISFATTISMO che nulla di buono può portare ad un “cavallo alato” , sì ferito, ma pur sempre pronto a volare.