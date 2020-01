Da Catania: manca l’accordo tra Salandria e la Reggina…

Così come riportato da catanista.eu, il passaggio del mediano in rossazzurro non è più così scontato.

Il passaggio di Ciccio Salandria al Catania sembrava soltanto una formalità, ed invece, così come riportato in anteprima dai colleghi del catanista, la trattativa rischia di arenarsi clamorosamente.

“Stando a quanto emerso, in queste ore- si legge nell’articolo a firma Antonio Torrisi- le parti non hanno raggiunto l’accordo sulla buonuscita, e di conseguenza il giocatore per adesso rimane alla Reggina. Stiamo a vedere, ma per il momento stop alla trattativa per Salandria”.

Il nodo da sciogliere dunque, riguarda il club dello Stretto ed il giovane mediano, con quest’ultimo che aveva già raggiunto l’accordo con gli etnei la scorsa settimana, così come annunciato dal proprio agente, Bruno Cirillo. Non resta che aspettare le prossime ore, per capire se verrà trovata una soluzione: in caso contrario Salandria, che già aveva trovato poco spazio da agosto a dicembre, rischia seriamente di vivere una seconda parte di campionato ai margini del progetto amaranto.