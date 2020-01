Prima Categoria D, la “reggina” della 14^ giornata: la Deliese non molla

Battendo il lanciatissimo Saint Michel gli amaranto sono tornati prepotentemente in corsa per le zone nobili della classifica.

L’ennesimo successo tra le mura amiche, nel big match col Saint Michel, vale alla Deliese la copertina di RNP.

Se in trasferta fatica ancora a trovare la quadratura del cerchio, davanti ai propri tifosi la Deliese è un rullo compressore, come dimostrano i 22 punti accumulati sui 23 totali. Di quanto appena detto, se n’è accorta anche la vice-capolista Saint Michel, che ha visto interrompersi sul campo degli amaranto una serie utile di sette risultati consecutivi. A suonare la carica, per la formazione di Ciccio Api, è stato Corrao, la cui doppietta è valsa una vittoria di platino. Il primo posto ormai è andato, ma con una classifica così corta, a partire dalla seconda piazza tutto può succedere…

VOTO DI RNP: 7.5.