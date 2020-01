Eccellenza, la “reggina” della 17^ giornata: ReggioMediterranea nel segno del tre…

Scalea liquidato con un secondo tempo da applausi, l’undici di Misiti continua a puntare al grande salto in D e si aggiudica la copertina settimanale di ReggioNelPallone.

Tre, come le vittorie consecutive ottenute da Peppe Misiti da quando siede sulla panchina amaranto. Tre, come i calciatori (Iacono, Mangano e Nicolò) che hanno esordito domenica scorsa. Ma soprattutto tre, come i gol rifilati allo Scalea. La ReggioMediterranea non molla di un centimetro il testa a testa col San Luca, rimanendo agganciata al primo posto. Una ripresa-super nel segno degli ex Reggina, dal momento che ad aprire e chiudere il rotondo successo sono stati Lancia e Cucinotti. Nel mezzo il raddoppio di Vitale, che ha coronato al meglio l’ennesima prestazione sopra le righe. Il brusco 0-3 col San Luca dello scorso 14 dicembre? Solo un brutto ricordo, per una squadra che ha ripreso a volare e non vuole più smettere…

VOTO DI RNP: 7.5