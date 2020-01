Accadde oggi: Dionigi, ancora lui! Re Davide piega l’Atalanta

14 gennaio 2001, serie A, 14esima giornata di andata. La Reggina sta rialzando la testa dopo aver ottenuto un solo punto in dieci partite (otto i ko consecutivi), le due vittorie contro Vicenza e Parma certificano la risalita della compagine dello Stretto.

Sulla strada dei ragazzi di Colomba c’è la sorprendente Atalanta di Vavassori, al Granillo torna ad arbitrare Pierluigi Collina, il quale due mesi prima decretò lo stop della gara col Brescia, a causa del lancio di seggiolini proveniente dalla Curva Sud, con gli ospiti in vantaggio per 0-3. Dopo un periodo di contestazione, gli Ultras amaranto tornano a sostenere a gran voce i propri beniamini, esponendo uno striscione (vedi foto), recante la scritta “Presto per dimenticare, ma è un dovere tifare“.

La sfida, si decide al minuto 21. Vicari serve Cozza, il numero 10 va via di prepotenza alla difesa orobica e lascia partire un assist stupendo, sul quale Davide Dionigi, che già aveva castigato il Parma sette giorni prima, si avventa come un falco: l’incornata dell’attaccante non lascia scampo a Pelizzoli, i 22.000 tifosi reggini esplodono. Reggina-Atalanta 1-0: per la compagine dello Stretto un’altra vittoria, mentre per Dionigi, appena tornato a vestire la maglia amaranto dopo quattro anni, è il terzo gol in due partite.

Di seguito, il VIDEO contenente gli highlights della gara (fonte canale youtube SOLO AMARANTO REGGINA SuperGreg).