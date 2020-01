Reggina, organico attuale e movimenti di mercato

Tutta la rosa a disposizione di Mimmo Toscano, i movimenti ufficiali del mercato invernale e le trattative in entrata ed in uscita.

Ventinove giocatori, tre acquisti, tre possibili uscite. Reggina, il riepilogo di organico e calciomercato.

REGGINA 2019/2020, L’ORGANICO ATTUALE

Allenatore: Toscano.

Portieri: Farroni, Geria, Guarna.

Difensori: Bertoncini, Blondett, Bresciani, Gasparetto, Garufo, Liotti, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin.

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Salandria, Sounas.

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Doumbia, Reginaldo, Sarao.

Totale calciatori: 29.

REGGINA 2019/2020, IL MERCATO DI GENNAIO

Movimenti ufficiali in entrata: Liotti (d, svc-Pisa), Nielsen, (c, svc-Sarpsborg), Sarao, (a, svc-Cesena).

Movimenti ufficiali in uscita: nessuno.

Obiettivi in entrata: nessuno.

Possibili uscite: Rubin (d), Salandria, (c-Catania), Doumbia (a).

Legenda: d= difensore, c= centrocampista, a= attaccante, svc= svincolato.

*Movimenti ufficiali in entrata= il nome del club accanto al calciatore è quello in cui il calciatore stesso militava in precedenza.