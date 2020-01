Serie C girone C, valzer delle panchine: la Sicula richiama Grieco, il riepilogo di tutti i cambi

La Sicula Leonzio torna sui suoi passi, esonerando Giovanni Bucaro insieme al suo vice Carlo Ricchetti e richiamando sulla panchina bianconera Vito Grieco e l’allenatore in seconda Luca Salvalaggio.

I siciliani sono il terzo club ad aver effettuato il doppio cambio di panchina, dopo Bisceglie e Viterbese (il record lo mantiene il Rieti, con tre cambi). Quando alla fine della stagione regolare mancano ancora diciotto partite, sono già undici le società ad aver cambiato tecnico in corso d’opera.

Di seguito, il “valzer delle panchine” 2019/2020 per quanto concerne il girone C.

SERIE C 2019/2020

Avellino: Capuano per Ignoffo.

Bari: Vivarini per Cornacchini.

Catania: Lucarelli per Camplone.

Catanzaro: Grassadonia per Auteri.

Bisceglie: Pochesci per Vanoli, Mancini per Pochesci.

Cavese: Campilongo per Moriero.

Monopoli: Scienza per Roselli.

Rende: Tricarico per Andreoli.

Rieti: Pezzotti* per Mariani, Caneo per Pezzotti *, Beni per Caneo.

Sicula Leonzio: Bucaro per Grieco, Grieco per Bucaro.

Viterbese: Lopez per Calabro, Calabro per Lopez.

*Ad interim