Bisceglie-Reggina, le info per il settore ospiti

Su comunicazione del Bisceglie, il sito ufficiale della Reggina ha reso note le modalità di acquisto ed i prezzi dei biglietti relativi alla sfida di Bisceglie, in programma domenica 19 gennaio alle ore 15:00.

Di seguito, la nota per i tifosi amaranto.

La società Bisceglie Calcio comunica che i biglietti per la gara tra Bisceglie e Reggina valida per la 22ª giornata del campionato di serie C, i tagliandi del settore ospiti saranno venduti al prezzo di € 10,00 più prevendita, circuito Vivaticket (chiusura vendita ore 19 del 18/01/2020)