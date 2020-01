Giudice Sportivo, Bertoncini salta Bisceglie-Reggina

Davide Bertoncini non prenderà parte alla trasferta di Bisceglie. Il difensore amaranto, già in diffida prima del match contro la Cavese, è stato fermato per un turno dopo aver rimediato il cartellino giallo al Menti.

Attenzione alla situazione disciplinare riguardante De Rose, De Francesco, Sounas e Reginaldo: tutti e quattro i calciatori in questione restano in diffida, e proprio come successo a Bertoncini, verranno automaticamente squalificati alla prossima ammonizione.

Di seguito, tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo in vista della 22esima giornata.

SQUALIFICHE CALCIATORI

1 turno: De Marco (Avellino), Polito (Cavese), Emerson e Ricci (Potenza), Bertoncini (Reggina), Esposito (Rieti), Viero (Teramo), Paghera (Ternana), Del Col (Vibonese), Bezziccheri (Viterbese).

SQUALIFICHE DIRIGENTI

Minguzzi (Rieti) fino al 21 gennaio.

SANZIONI SOCIETA’

Ammende: Paganese 1.000 euro, Rieti 500 euro.