Reggina, Doumbia potrebbe giocare in un altro girone di C: la situazione

Valigia in mano, ma la prossima destinazione può ancora attendere. Abdou Doumbia è pronto a lasciare la Reggina in questo mercato invernale, anche se, ad oggi, non si registrano particolari passi passi in avanti.

L’attaccante franco-malese, che attualmente sta ancora smaltendo l’infortunio (terzo stagionale) rimediato contro la Viterbese al Granillo lo scorso 8 dicembre, nelle ultime settimane aveva suscitato l’interesse di alcuni club del girone meridionale (ultima la Cavese), ma ha già fatto sapere alla Reggina che lo alletterebbe di più una sistemazione al nord, tra girone A e girone B.

L’ipotesi più probabile, ad oggi, è che il cerchio si stringerà nelle ultime battute di mercato. Da valutare, a quel punto, se il trasferimento avverrà in prestito (come già successo per Baclet alla Virtus Francavilla) o a titolo definitivo, essendo l’attaccante legato al club dello Stretto da un contratto che scadrà il 30 giugno 2021.