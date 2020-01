Accardi (ds Paganese): “E’ destino che questo campionato lo vinca la Reggina”

Nonostante il ko a sorpresa nella prima del 2020, la Reggina rimane a +9 dalle inseguitrici, complice le mancate vittorie di Bari e Potenza, uniche due squadre che avrebbero potuto accorciare a -7 nella giornata di ieri.

Un vantaggio che rimane più che rassicurante, così come evidenzia il direttore sportivo della Paganese Guglielmo Accardi, ai microfoni di tuttoc.com.

“Il campionato può perderlo solo la Reggina. Il Bari- si legge nell’intervista a cura di Sebastian Donzella- avrebbe dovuto approfittare di quelle piccole e poche battute d’arresto dei calabresi. Ma quando sono capitate, i biancorossi non sono riusciti ad approfittarne, probabilmente è destino che questo girone lo vinca la Reggina. Alle loro spalle arriveranno Ternana, Potenza, Teramo e Catanzaro, come preventivato all’inizio. Poi c’è il Monopoli che è un gradino sotto per budget ma che è molto avanti. Quindi rimarranno tre posti per i playoff”.